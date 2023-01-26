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ISU Чемпионат Европы: Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: расписание на 26 января, где смотреть трансляции

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание на 26 января, где смотреть трансляции
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Во второй день, 26 января, начнут борьбу за медали женщины, которые покажут короткие программы. Затем в произвольной программе спортивных пар будет разыгран первый комплект наград. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko.

Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.

Расписание трансляций (время московское)
26 января

14:10 — женщины, короткая программа
20:20 — спортивные пары, произвольная программа

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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