Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание на 26 января, где смотреть трансляции

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
Во второй день, 26 января, начнут борьбу за медали женщины, которые покажут короткие программы. Затем в произвольной программе спортивных пар будет разыгран первый комплект наград. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko.
Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.
Расписание трансляций (время московское)
26 января
14:10 — женщины, короткая программа
20:20 — спортивные пары, произвольная программа
- 26 января 2023
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07:00
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03:50
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02:58
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02:55
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02:12
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02:04
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00:29
- 25 января 2023
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23:59
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23:44
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23:36
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23:05
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22:25
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21:56
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21:40
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21:09
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20:08
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19:41
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19:00
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18:47
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