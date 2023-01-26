ЧЕ по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
Во второй день, 26 января, в произвольной программе спортивных пар будет разыгран первый комплект наград. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Соревнование начнётся в 20:20 мск.
Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.
Всего на чемпионате Европы 2023 года по фигурному катанию выступят 13 пар.
Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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