Чемпионат Европы проходит без участия сборной России, но, разумеется, не без российского следа. Без Евгения Семененко и Петра Гуменника, Михаила Коляды и Дмитрия Алиева, да и других наших одиночников внимание российских болельщиков в мужском катании было приковано к ученикам Этери Тутберидзе.
В особенности к одному, новенькому – итальянцу Даниэлю Грасслю, который незадолго до турнира приехал тренироваться в «Хрустальный» и обосновался в Москве. На чемпионате Европы в Эспоо его сопровождает хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
Разумеется, такой ход итальянского фигуриста не устроил экспертов и любителей фигурного катания из Европы и Северной Америки. Иностранные болельщики от души прошлись по Даниэлю в соцсетях за то, что он выбрал тренерскую команду из России.
«Спорт — это не политика, — высказался Грассль перед стартом чемпионата Европы и добавил комментарий о деле Камилы Валиевой: — Думаю, что тренер здесь ни при чём».
«Ты бросил всё, чтобы тренироваться с русскими»
«Я рад, что нам больше не нужно жалеть Даниэля Грассля, потому что он кажется «милым». Он эстетически неприятный фигурист», — оперативно высказался Дэвид Лис из подкаста The Skating Lesson.
«Да! Не любила Даниэля ещё до того, как он присоединился к группе Этери», — Nicoletta.
«Поддерживаю! Неэстетичный и техника отвратительная. Его тройной лутц — самый уродливый со времён Сары Хьюз», — Justin Splinter.
«Чудесный дедушкин сок не работает так быстро…» — ThatB!tchFromNewYork.
«Грассль провалился — то, что он и заслуживал», — chelsie.
«Дорогой Даниэль Грассль, ты урод. Сотни людей были твоими поклонниками, даже если ты не умеешь кататься на коньках, а твои прыжки ужасны. Но ты бросил это всё, чтобы тренироваться с русскими, которые без проблем растлевают детей, накачивают их допингом и причиняют им вред», — cloud.
«Какая чудесная ночь. Грассль и Квителашвили провалились, тройка мужчин на чемпионате Европы выглядит прелестно, жизнь прекрасна!» — sara.
«Кто-то забыл сказать Грасслю, что «этерификация» не работает, если ты проваливаешься», — Ctake.
«Cо стороны Даниэля Грассля было подло говорить, что тренеры не имеют ничего общего с допингом, в основном возлагая всю вину на 15-летнюю девочку-подростка, хотя все знают, насколько её команда абьюзивна», — mau.
«Кто угодно, но не Грассль и его преступники-тренеры…» — Abril Delta.
«Давайте дождёмся, когда он получит «Этери-бонус», — f.
«Вот что делают с тобой пару недель тренировок у Тутберидзе», — kit.
«Может, Дудакова и Глейхенгауза выгнали из «кисс энд край»…»— Elaine.
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