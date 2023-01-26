Нугуманову не допустили к участию в чемпионате Санкт-Петербурга
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Фигуристка Елизавета Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга и не будет там выступать, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.
Ранее Нугуманова появилась в заявочных списках турнира, опубликованных на официальном сайте федерации. В нынешнем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях.
Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет 28-29 января. На нём выступят ведущие фигуристы города, в частности, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, многократный чемпион России Михаил Коляда, действующий чемпион страны Евгений Семененко.
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