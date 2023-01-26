Анастасия Губанова: о шансах на медаль чемпионата Европы стараюсь не думать

Бронзовый призёр этапа Гран-при ISU сезона-2022/2023 в Шеффилде, бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате Европы – 2023 в Эспоо.

Губанова практически чисто откатала короткую программу, получив от судей 69,81 балла, и захватила лидерство, опережая бельгийку Луну Хендрикс почти на два балла.

«Не ожидала такого результата, потому что каталась не идеально. Я допустила небольшую ошибку на вращении — обидно, конечно. Не будь её, набрала бы более 70 баллов. Тем не менее, очень рада, что судьи поставили мне такие оценки. Это мой второй чемпионат Европы, и я чувствую, что набралась больше опыта по сравнению с прошлым разом, катаюсь спокойнее. Знаю, как себя вести, что делать в некоторых ситуациях. Шансы на медаль? Стараюсь об этом не думать. Конечно, знаю, что у меня есть шансы, но стараюсь делать свою работу хладнокровно», — приводит слова Губановой пресс-служба ISU.

На чемпионате Европы – 2022 ученица Евгения Рукавицына заняла седьмое место. Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 28 января.