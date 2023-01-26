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ISU Чемпионат Европы: Спортивные пары. Произвольная программа
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Луна Хендрикс: разочарована прокатом короткой программы на чемпионате Европы

Луна Хендрикс: разочарована прокатом короткой программы на чемпионате Европы
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Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года, бельгийка Луна Хендрикс прокомментировала второе место в короткой программе на чемпионате Европы. Фигуристка ошиблась при исполнении каскада.

«Разочарована своим сегодняшним прокатом. Это было не идеально, я совершила очень серьёзную ошибку. Знаю, что могу выступать гораздо лучше. В этом сезоне показала несколько очень хороших коротких программ, а здесь просто не получилось, и я разочарована. Ошиблась с высотой первого прыжка в каскаде и не сумела хорошо прицепить к нему второй.

Подготовка к соревнованиям в качестве фаворита особенно не отличалась. Но сейчас постолимпийский сезон, и психологически это очень тяжело. Думаю, в начале сезона у меня хорошо получалось, и теперь нужно сосредоточиться и сохранять уверенность. В произвольной программе постараюсь много работать, чтобы обрести уверенность и наслаждаться прокатом», — приводит слова Хендрикс пресс-служба ISU.

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