Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Романа Костомарова ещё не принято

Решение об ампутации пальцев ног у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой пневмонией, пока окончательно не принято. Врачи взвешивают все за и против.
«Тут будут взвешивать до последнего. Он всё-таки не бухгалтер, потеря пальцев может сказаться на его профессиональной деятельности», — приводит слова своего источника ФАН.
Ранее сообщалось, что на 3 февраля у Костомарова назначена операция по удалению пальцев на ногах. Ампутация объяснялась тем, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, у спортсмена началось отмирание тканей.
После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.
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