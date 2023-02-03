Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Романа Костомарова ещё не принято

Решение об ампутации пальцев ног у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой пневмонией, пока окончательно не принято. Врачи взвешивают все за и против.

«Тут будут взвешивать до последнего. Он всё-таки не бухгалтер, потеря пальцев может сказаться на его профессиональной деятельности», — приводит слова своего источника ФАН.

Ранее сообщалось, что на 3 февраля у Костомарова назначена операция по удалению пальцев на ногах. Ампутация объяснялась тем, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, у спортсмена началось отмирание тканей.

После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.