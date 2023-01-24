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Фигурист Роман Костомаров в реанимации: состояние здоровья, госпитализация, новости, комментарии, выздоровление

Костомаров приходит в себя! Все новости о состоянии и выздоровлении олимпийского чемпиона
Валерия Кукалева
Роман Костомаров
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Последние инсайды обнадёживают.

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров (выступал в паре с Татьяной Навкой) находится в реанимации с 10 января.

Врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

Но спустя несколько недель, 24 января, появились обнадёживающие новости! Следим за состоянием Романа и надеемся на его выздоровление.

Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова
Костомаров пришёл в сознание
Live Валерия Кукалева

Олимпийского чемпиона отключили от аппарата ЭКМО. Об этом заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Его отключили (от ЭКМО. — Прим. «Чемпионата»), пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».
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13:32 Валерия Кукалева

Прогнозов на восстановление врачи пока не дают: полное выздоровление организма может занять довольно длительное время.

13:31 Валерия Кукалева

Костомаров пришёл в сознание

Источники ТАСС сообщили, что Костомаров пришёл в сознание! Однако пока проблемы со здоровьем всё равно остаются.

Пока никого не пускают в палату, кроме самых близких родственников. Как правило, отказывают. Идёт восстановление организма, сохраняется высокая температура.

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