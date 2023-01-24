Костомаров приходит в себя! Все новости о состоянии и выздоровлении олимпийского чемпиона

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров (выступал в паре с Татьяной Навкой) находится в реанимации с 10 января.

Врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.



Но спустя несколько недель, 24 января, появились обнадёживающие новости! Следим за состоянием Романа и надеемся на его выздоровление.