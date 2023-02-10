Ким Йе Лим выиграла короткую программу у женщин на чемпионате четырёх континентов

В Колорадо-Спрингс (США) короткой программой у женщин стартовал чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.



Лучший результат по итогам короткой программы показала корейская фигуристка Ким Йе Лим. По итогам короткой программы она набрала 72,84 балла. Второй результат по итогам короткой программы показала американка Изабо Левито, уступившая кореянке чуть более балла. Третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён.



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Женщины.

Короткая программа



1. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 72,84

2. Изабо Левито (США) — 71,50

3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 70,86

4. Амбер Гленн (США) — 69,63

5. Брейди Теннелл (США) — 69,49

6. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 69,13

7. Монэ Тиба (Япония) — 67,28

8. Ринка Ватанабэ (Япония) — 65,60.



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году чемпионкой в женском одиночном катании стала японка Маи Михара, среди мужчин первенствовал представитель Южной Кореи Джун Хван Ча. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.

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