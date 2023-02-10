Южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим прокомментировала победу в короткой программе на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).



«Я сильно нервничала, но почти без ошибок откатала короткую программу и рада этому. Поскольку Колорадо-Спрингс находится на большой высоте, я была сосредоточена на работе над выносливостью. Что касается произвольной программы, я хочу показать хорошее выступление, добиться хорошего результата и оказаться на подиуме», — приводит слова фигуристки пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).



Напомним, Ким Йе Лим по итогам короткой программы набрала 72,84 балла. Второй результат показала американка Изабо Левито, уступившая кореянке чуть более балла. Третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён.

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