«С утра болела спина». Ким Йе Лим — об ошибке в произвольной программе

Южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим прокомментировала исполнение произвольной программы на чемпионате четырёх континентов.
«Я допустила одну ошибку в последнем прыжке, так что мне немного грустно из-за этого. С утра у меня болела спина, так что я просто была рада, что вышла на лёд, и сосредоточилась на том, что практиковала. Я очень хочу чисто откатать программу на чемпионате мира и буду усердно работать над этим», — приводит слова Ким Йе Лим пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Напомним, Ким Йе Лим была лидером после короткой программы, однако уступила соотечественнице Ли Ха Ин по итогам произвольной программы и заняла второе место на чемпионате четырёх континентов. Турнир проходит с 9 по 12 февраля в Колорадо-Спрингс (США).
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