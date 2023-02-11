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Брейди Тэннелл: рада начать процесс доработки деталей к чемпионату мира

Брейди Тэннелл: рада начать процесс доработки деталей к чемпионату мира
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25-летняя американская фигуристка Брейди Тэннелл прокомментировала итоговое шестое место на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).

«Я довольна тем, какую борьбу навязала соперницам. Есть расстройство по поводу тройного флипа – я много работала над этим прыжком и расстроена, что он получился двойным. В целом довольна прогрессом после национального чемпионата, особенно оценками за аксель.

Счастлива, что не сдавалась и боролась до самого конца. Борьба, которую я показала на льду, была похожа на борьбу, которую мой персонаж пытается изобразить в связи с изменениями климата. Мне предстоит ещё много работы и обучения. Рада вернуться и начать процесс доработки мельчайших деталей перед чемпионатом мира», — сказала Тэннелл на пресс-конференции.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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