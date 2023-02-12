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Победный прокат Као Миуры на чемпионате четырёх континентов в Колорадо-Спрингс. Видео

Победный прокат Као Миуры на чемпионате четырёх континентов в Колорадо-Спрингс. Видео
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17-летний японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США). Миура показал лучшие суммы баллов как в короткой, так и произвольной программах. В прошлом году Миура завоевал на этих соревнованиях бронзовую медаль.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Итоги

  1. Као Миура (Япония) — 281,53 балла.
  2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
  3. Сун Сато (Япония) — 259,14.
  4. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14.
  5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14.
  6. Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79.
  7. Боян Цзинь (Китай) — 227,47.
  8. Конрад Орзель (Канада) — 226,10.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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