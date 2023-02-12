Победный прокат Као Миуры на чемпионате четырёх континентов в Колорадо-Спрингс. Видео

17-летний японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США). Миура показал лучшие суммы баллов как в короткой, так и произвольной программах. В прошлом году Миура завоевал на этих соревнованиях бронзовую медаль.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Итоги

Као Миура (Япония) — 281,53 балла. Киган Мессинг (Канада) — 275,57. Сун Сато (Япония) — 259,14. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14. Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79. Боян Цзинь (Китай) — 227,47. Конрад Орзель (Канада) — 226,10.