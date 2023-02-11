«У меня всегда было особое место в сердце для Мэдисон». История любви фигуристов из США

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс — одна из самых эффектных танцевальных пар в фигурном катании. Лидеры американской сборной берут не столько своей техничностью, сколько эмоцией, которую они выдают на льду. У фигуристов есть невероятная «химия», и во многом она чувствуется благодаря тому, что Мэдисон и Эван — пара не только на льду, но и в жизни.

Первые чувства между Чок и Бэйтсом зародились ещё в подростковом возрасте, когда они ещё не были партнёрами. Но встречаться фигуристы начали гораздо позже — спустя девять лет после первого свидания. Как же всё это время складывались отношения между Мэдисон и Эваном?



Рассказываем историю любви американских фигуристов.

Всё началось с «детского романа»

Мэдисон и Эван встали в пару в 2011 году, но симпатия между ними зародилась ещё раньше. Свой 16-й день рождения Чок отметила в компании Бэйтса — тогда ещё они были просто коллегами по сборной.



«Эван пригласил меня на ужин в честь моего 16-летия, и мы поехали в ресторан Bahama Breeze. Это было очень весело, он подарил мне толстовку от PINK с бирюзовыми буквами. Это было очень давно, но это было наше первое официальное свидание», — делилась воспоминаниями Мэдисон.



Тогда, по словам Эвана, между ними завязался «детский роман», который продлился недолго. Настоящие же отношения у фигуристов начались в 2017 году, уже спустя шесть лет совместного катания в танцах на льду.

«Трудные времена создали между нами прекрасные отношения»

В конце сезона-2010/2011 Чок оказалась в затруднительном положении: её партнёр Грег Зюрлайн неожиданно завершил карьеру. Девушка погрузилась в непростой процесс поиска партнёра, и в итоге встала в пару с Бэйтсом, который примерно в то же время расстался с Эмили Самуэльсон.



«У Мэди было много претендентов, а я просто хотел кататься вместе с ней. Спустя некоторое время она мне позвонила, и это было великолепно», — признавался Эван.



Первый совместный сезон сложился для пары очень тяжело — Мэдисон и Эван допускали множество грубейших ошибок, из-за чего не дотягивались до медалей. Но результат не заставил себя долго ждать — уже в следующем сезоне Чок и Бэйтс вошли в костяк сборной США, став второй парой страны. За 12 совместных сезонов пара завоевала множество медалей. В их активе значатся два серебра олимпийского командника; серебро и две бронзы чемпионата мира; четыре серебра финала Гран-при; два золота, два серебра и две бронзы чемпионата четырёх континентов; а также 11 медалей на чемпионате США, в том числе четыре золотые.

Карьера у фигуристов складывалась непросто, но Бэйтс считает, что именно это и поспособствовало их романтическим отношениям.



«Я думаю, трудные времена действительно создали между нами прекрасные отношения, которые мы сейчас разделяем. Кто знает? Может быть, этого бы никогда не случилось, если бы всё шло отлично», — признавался фигурист.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс Фото: Из личного архива

«Когда мы повзрослели, мы как бы вросли друг в друга и действительно влюбились»

В 2017 году Мэдисон и Эван начали встречаться. Первый шаг сделал Бэйтс, признавшись Чок в чувствах.



«Думаю, у меня всегда было особое место в сердце для Мэдисон. А потом, когда мы повзрослели, мы как бы вросли друг в друга и действительно влюбились, катаясь вместе. Всё это толкнуло нас ближе друг к другу и заставило нас понять, что мы любим друг друга и хотим быть вместе», — рассказывал Бэйтс.



«У нас всегда была отличная «химия». Мы всегда так хорошо ладили. Кататься вместе — это то, что мы любим делать, и нам нравится делать это вместе. Теперь мы вместе на льду и вне его, и это ещё мощнее. Это кажется совершенно искренним и настоящим. Это делает тренировки намного увлекательнее и сближает нас каждый день. Мы работаем вместе, стремимся к одним и тем же целям. Когда ты делаешь что-то с кем-то, кого любишь, это действительно имеет гораздо больше смысла», — признавалась Мэдисон.



Вот уже больше шести лет Чок и Бэйтс проводят всё своё время вместе, не только тренируясь, но и живя вместе. Так что помолвка не заставила себя долго ждать — летом 2022 года Эван сделал предложение Мэдисон во время отпуска в Таиланде. Для такого знаменательного момента Эван выбрал символичную дату: фигуристы катаются вместе 11 лет, а встречаются шесть лет, поэтому Бэйтс сделал предложение Чок 11 июня.

Помолвка Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса Фото: Из личного архива

Чок и Бэйтс борются за третий титул чемпионов четырёх континентов

Когда фигуристы сыграют свадьбу — неизвестно, сейчас они заняты своей спортивной карьерой. Пройдя 12 совместных сезонов, главной парой США они стали только сейчас. Мэдисон и Эван готовятся собрать все титулы, которые до этого не удавалось из-за высокой конкуренции, но наконец пришло их время блистать. При этом про помолвку они не забывают: свой произвольный танец они поставили, вдохновившись этим событием. Так что на каждом старте Чок и Бэйтс вновь и вновь проживают своё счастье. И получают за это награды.



Сейчас Мэдисон и Эван борются за золото на чемпионате четырёх континентов. После ритм-танца они идут первыми, опережая канадцев Лоранс Фурнье Бодри и Николая Сёренсена на 1,39 балла.

Трансляция чемпионата четырёх контитентов по фигурному катанию доступна в Okko.

Так что Чок и Бэйтс в шаге от своего третьего титула чемпионов четырёх континентов. Ночью 12 февраля они вновь исполнят танец своей любви, и очень хочется верить, что у них всё получится.