Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова отметила работу Плющенко после выступления его подопечных на первенстве России

Тарасова отметила работу Плющенко после выступления его подопечных на первенстве России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении девушек на первенстве России, который проходит в Перми, ответив работу Евгения Плющенко с подопечными.

«Девочки все потрясающие. Титова и Жилина — единственные, делающие аксель в три с половиной оборота. Сегодня они его не сделали [в каскаде] — у одной «бабочка», вторая осталась без элемента. Но я считаю, что Плющенко делает правильно, что ставит его в их программы, иначе они его не выучат никогда.

Все девочки произвели на меня изумительное впечатление — прекрасное исполнение программ и элементов. На пальцах одной руки можно посчитать тех, кто сорвал что-то, ещё и пальцы останутся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ученица Тутберидзе снова впереди. Юниорки Плющенко сорвали прыжки на первенстве России Ученица Тутберидзе снова впереди. Юниорки Плющенко сорвали прыжки на первенстве России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023