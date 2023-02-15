Тарасова отметила работу Плющенко после выступления его подопечных на первенстве России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении девушек на первенстве России, который проходит в Перми, ответив работу Евгения Плющенко с подопечными.

«Девочки все потрясающие. Титова и Жилина — единственные, делающие аксель в три с половиной оборота. Сегодня они его не сделали [в каскаде] — у одной «бабочка», вторая осталась без элемента. Но я считаю, что Плющенко делает правильно, что ставит его в их программы, иначе они его не выучат никогда.

Все девочки произвели на меня изумительное впечатление — прекрасное исполнение программ и элементов. На пальцах одной руки можно посчитать тех, кто сорвал что-то, ещё и пальцы останутся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.