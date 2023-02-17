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Плющенко: когда говорят, что нейтральный флаг — это предательство, мне смешно

Плющенко: когда говорят, что нейтральный флаг — это предательство, мне смешно
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что российские спортсмены должны пользоваться возможностью выступать на международной арене в нейтральном статусе.

«Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться. Все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет опубликовал заявление о готовности рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования в нейтральном статусе.

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