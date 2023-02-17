Елена Чайковская ответила Евгению Плющенко на критику судейства ЧР среди юниоров

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, которое прошло в Перми.
Софья Титова и Вероника Жилина не сумели исполнить тройной аксель в короткой программе, оставшись без элемента. Титова заняла 16-е место, Жилина – девятое. Со сложнейшими произвольными программами обе фигуристки практически справились, но если Жилина в итоге завоевала серебро, Титова осталась вне пьедестала – на четвёртом месте.
«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьёзные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно. Я этому удивлена, потому что у Плющенко была такая же ситуация, когда он ещё был действующим спортсменом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Тогда он потерял в короткой программе главный элемент и не смог стать олимпийским чемпионом, хотя был самым сильным в мире на тот момент.
Сейчас с его учениками произошла такая же ситуация. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Все ждали его девочек, и очень жаль, что они не смогли откатать короткую программу на все 100 процентов. Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на 100 процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.
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