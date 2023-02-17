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Елена Чайковская ответила Евгению Плющенко на критику судейства ЧР среди юниоров

Елена Чайковская ответила Евгению Плющенко на критику судейства ЧР среди юниоров
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, которое прошло в Перми.

Софья Титова и Вероника Жилина не сумели исполнить тройной аксель в короткой программе, оставшись без элемента. Титова заняла 16-е место, Жилина – девятое. Со сложнейшими произвольными программами обе фигуристки практически справились, но если Жилина в итоге завоевала серебро, Титова осталась вне пьедестала – на четвёртом месте.

«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьёзные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно. Я этому удивлена, потому что у Плющенко была такая же ситуация, когда он ещё был действующим спортсменом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Тогда он потерял в короткой программе главный элемент и не смог стать олимпийским чемпионом, хотя был самым сильным в мире на тот момент.

Сейчас с его учениками произошла такая же ситуация. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Все ждали его девочек, и очень жаль, что они не смогли откатать короткую программу на все 100 процентов. Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на 100 процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.

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