«Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Бомбическая речь Плющенко целиком

Никто не мог подумать, что вечер второго дня первенства закончится вот так – речью Евгения Плющенко о том, что его спортсмены могут сменить спортивное гражданство. Но это действительно так – кажется, у тренера сдали нервы после турнира девушек.

Вероника Жилина откатала произвольную с четырьмя элементами ультра-си, совершила камбэк с девятого места на второе.



Публикуем высказывание Евгения Викторовича без прикрас и без сокращений.



— Что можете сказать по итогу первенства России про учеников?



— Если мы берём девочек, Нику Жилину и Софью Титову, то у нас не очень удачно получилась короткая программа. Хотя девочки были и есть в очень хорошей форме, подготовились изумительно. Но вот это волнение, желание победить и всё сделать превалировало. Но ничего. Сегодня была произвольная программа, что касается Сони — три ультра-си, во второй половине четверной в каскаде, два тройных акселя, всё остальное. На мой взгляд, на 93–95 процентов получилось. Что касается Ники — четыре ультра-си, во второй половине блестящий тулуп. Девочка растёт, идёт вперёд, становится стабильнее. Видно, что взрослеет по катанию, по эмоции, всё это есть. 95 процентов возьмём, нормально.

Вероника Жилина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Никита Сарновский меня порадовал, он сделал пять ультра-си: два акселя, два тулупа, один четверной сальхов. Добавим скольжение, добавим катание. У Никитки были проблемы со спиной, он преодолел их и сделал. По остальным ребятам — не в форме. Есть моменты, травмы, но не в форме. Не стал я их снимать, решил, что пускай поработают, пускай покатаются, увидят настоящие позиции, где они должны быть. Посмотрели, все эти моменты проговорили сегодня.



Но у меня следующий момент, заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Супер. Если бы их делал кто-то другой, например, давали были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то рёбра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость. Если девочка делает «бабочку», получает +2, а моя делает то же самое – получает -4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что всё нормально, всё хорошо, всё здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам ещё и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мы не нужны федерации, мои спортсмены, то мы пойдём туда, где нужны.

Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть – люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си. Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где? Чего?



Трусова каталась, двигала фигурное катание и проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, прыгала по четыре ультра-си. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, вращаться, всё прекрасно понимаю. Но и нужно двигать.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое – три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего, ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сегодня девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а на второй нет. Вот она, разница между третьим и четвёртым местом. А мне тоже обидно, спортсменке, родителям. Когда закрываются глаза на других, а на мне открываются. Не хочется сотрудничать, двигаться дальше. Как я могу их остановить, когда такое решение накипело? Значит, кем-то задача поставлена.



Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят… Мы с Яной строим школу, а тут заведомо: «А, «Ангелы Плющенко»… Устал, надоело.



— Не боитесь, что лучших спортсменов переманят другие группы?

— Нет. У меня спортсмены мои как были преданные, так и остались.



— Они согласны, вы с ними проговорили?

— Они как раз это и предложили. Как раз спортсмены с родителями это и предложили, не я это предложил. Это спортсмены, я их должен поддержать, как я могу, они же не в рабстве у меня. Если принимают решения девочки и мальчики, принимают их родители, я их должен поддержать. А как? Они же видят, они не слепые. Мы же не из бобслея пришли, я всю жизнь катался, ну что же я, не вижу, где докрут, а где недокрут? Как раз многие судьи, к сожалению, не катались. Когда они хотят меня научить, как кататься — не знаю.

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— Есть понимание, какие это страны могут быть?

— Есть, но пока не скажу.



— Были какие-то предложения?

— Предложений очень много, мы от них отказывались. Я максимально их сдерживал, сказал — всё будет нормально. В этом году действительно федерация поработала очень здорово, много соревнований сделала, классных соревнований. Оставили финансирование для спортсменов. Конечно, это хорошо. Но мы возьмём, давайте далеко не ходить — прыжковый турнир. У меня Вероника проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть? Потом во время турнира прыжкового меняется, видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят: «Мы меняем правила». Вы как, обалдели, что ли? По финальной части вы же не знаете, кто выиграет этот финальный раунд, он выигрывает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели. Правила есть правила, но они почему-то постоянно меняются, и почему-то постоянно меняются против. Если мы вспомним прыжковый турнир, отрыв моей команды был очень существенный.



Федерация приходит и говорит — мы поменяли часть правил, потому что очень далеко, а надо сделать так, чтобы разрыва такого не было. Ну ёлки-палки. Может, кто-то не хочет этого говорить, боятся. Но я люблю справедливость, люблю правду. Я буду за них бороться. Я вынужден бороться. Потому что если я уж встал на этот путь — тренера, менеджера… Я их финансирую, я им помогаю, тренирую каждый день с утра до вечера. Я тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говёшки были — а это топовые спортсмены. Топовые. И не надо говорить, что был разрыв в короткой программе. Да, он действительно был. Система судейства такая, что это всё можно отыгрывать элементарно. Что они, в общем, сегодня и сделали. Если вы не хотите видеть мою команду на первых позициях, нам тогда не по пути.



— На турнире по шоу-программам вас ждать?

— Меня? А мне же никто не предлагал.



— Так там самому надо подавать заявки.

— Понимаешь, я буду подавать? Оно мне на хрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?». Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься».

— Какая цифра, если не секрет?

— 10 миллионов я озвучил.



— Там победителю пять дают.

— Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята хорошие, но пусть своё покатаются, добьются результатов, которые были (у меня), встанут на ножки вот так вот (показывает твёрдую стойку) уверенно. И потом будем говорить.