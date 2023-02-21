ВАДА подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

ВАДА намерено обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому спортсменка была признана невиновной в приёме запрещённых препаратов. Отмечается, что организация запрашивает дисквалификацию фигуристки на четыре года.

Напомним, на Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако он может быть пересмотрен.