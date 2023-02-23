Тарасова объяснила, почему Трусова не выступит в финале Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, по какой причине Александра Трусова не выступит в Финале Гран-при России.
Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России, заняв третье и второе место, что соответствует пятому месту в рейтинге отобравшихся в финал соревнований фигуристок. Больше в соревнованиях текущего сезона Александра не выступала. С чемпионата России, который проходил в конце декабря, спортсменка снялась из-за болезни и, соответственно, не попала в число участниц Кубка Первого канала.
«Созвонилась с тренером Трусовой Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге. В федерацию об этом уже сообщили.
Турнир не обеднеет из-за отсутствия Трусовой. У нас есть и другие великолепные девочки, которые способны показать хорошие выступления», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Ранее стало известно, что Трусову заменит Анна Фролова, которая была первой запасной.
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
- 23 февраля 2023
-
22:00
-
21:43
-
21:28
-
21:10
-
21:00
-
11:55
-
00:07
- 22 февраля 2023
-
19:33
-
18:38
-
16:40
-
16:28
-
14:16
-
13:13
-
10:36
-
09:05
-
08:50
-
08:10
-
07:50
- 21 февраля 2023
-
23:19
-
23:00
-
22:48
-
22:48
-
22:18
-
22:00
-
21:35
-
21:00
-
20:00
-
19:03
-
18:46
-
18:45
-
18:31
-
17:52
-
17:20
-
16:35
-
13:54