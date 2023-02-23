Тарасова объяснила, почему Трусова не выступит в финале Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, по какой причине Александра Трусова не выступит в Финале Гран-при России.

Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России, заняв третье и второе место, что соответствует пятому месту в рейтинге отобравшихся в финал соревнований фигуристок. Больше в соревнованиях текущего сезона Александра не выступала. С чемпионата России, который проходил в конце декабря, спортсменка снялась из-за болезни и, соответственно, не попала в число участниц Кубка Первого канала.

«Созвонилась с тренером Трусовой Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге. В федерацию об этом уже сообщили.

Турнир не обеднеет из-за отсутствия Трусовой. У нас есть и другие великолепные девочки, которые способны показать хорошие выступления», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Трусову заменит Анна Фролова, которая была первой запасной.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.