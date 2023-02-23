Петросян готовится к финалу Гран-при России. Она может заменить Зинину

Тренер Алексей Василевский сообщил, что его ученица Анастасия Зинина, получившая травму ноги на Кубке Первого канала, пока не имеет допуска от врачей для участия в финале Гран-при России.
На этапах Гран-при России Зинина заняла третье и четвёртое места, что соответствует 11-й позиции в рейтинге прошедших отбор фигуристок. Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
«Допуска от врачей у Насти пока нет, это все, что могу сказать на текущий момент. Окончательно вопрос решится в пятницу или в понедельник», — приводит слова Василевского «РИА Новости Спорт».
Также издание сообщает, что к финалу Гран-при России готовится Аделия Петросян. Ученица Этери Тутберидзе не прошла отбор по спортивному принципу, так как из-за травмы ноги выступила только на одном этапе Гран-при.
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