Титова — об оценках: я знаю, на что накатала. Ни капельки не расстроена

Фигуристка Софья Титова, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», оценила своё выступление в короткой программе финала юниорского Гран-при России, в которой она набрала 67,79 баллов, показав седьмой результат.

«Как ощущения? Хорошо. Я сделала четыре ультра-си, которые хотела сделать весь сезон, очень собой довольна. Есть за что поругать себя? Не нужно было упускать на вращениях, буду в межсезонье над этим работать. Сложно катать произвольную с четверными и совмещать это с вращениями и скольжением, будем над этим работать.

Изменения по ходу программы? Я и на тренировке сегодня так же катала. Как удалось настроиться после вчерашнего? Вчера я сделала тройной аксель с двойным тулупом, не считаю это промашкой, хотелось бы с тройным, но можно считать я из девочек юниоров одна пошла на тройной аксель.

Долго ждала оценки, о чем думала? Не было мандража, долго ждала, обычно побыстрее было. Расстроена ли из-за оценок? Нет, я знаю, на что я накатала, я ни капельки не расстроена, потому что я знаю, что я сделала 4 ультра-си», — передаёт слова Титовой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.