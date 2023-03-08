Тарасова: поздравляю Мишина с днём рождения, очень люблю и уважаю его
Поделиться
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского специалиста Алексея Мишина с 82-летием. Сегодня, 8 марта, тренер по фигурному катанию празднует свой день рождения.
«Я поздравляю Мишина с днём рождения! Горжусь его трудовыми успехами. Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает. Очень люблю и уважаю Мишина», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
Будучи фигуристом, Алексей Мишин выступал в паре с Татьяной Москвиной с 1967 года. В 1969 году будущий тренер стал чемпионом СССР по фигурному катанию. Подопечными Мишина являются Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.
Комментарии
- 8 марта 2023
-
12:54
-
12:35
-
12:07
-
00:26
- 7 марта 2023
-
22:46
-
21:40
-
19:39
-
19:31
-
17:40
-
16:48
-
16:38
-
16:25
-
15:44
-
10:52
- 6 марта 2023
-
22:23
-
22:08
-
21:57
-
21:48
-
21:35
-
21:22
-
21:13
-
19:55
-
19:42
-
19:32
-
19:16
-
19:03
-
18:48
-
18:30
-
18:01
-
17:36
-
16:41
-
15:16
-
15:03
-
13:14
-
12:21
Партнерский контент