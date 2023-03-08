Тарасова: поздравляю Мишина с днём рождения, очень люблю и уважаю его

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского специалиста Алексея Мишина с 82-летием. Сегодня, 8 марта, тренер по фигурному катанию празднует свой день рождения.

«Я поздравляю Мишина с днём рождения! Горжусь его трудовыми успехами. Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает. Очень люблю и уважаю Мишина», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Будучи фигуристом, Алексей Мишин выступал в паре с Татьяной Москвиной с 1967 года. В 1969 году будущий тренер стал чемпионом СССР по фигурному катанию. Подопечными Мишина являются Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.