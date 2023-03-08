Бестемьянова: у Тарасовой получится всё, что она захочет. Буду смотреть её шоу на YouTube

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сможет успешно вести шоу на YouTube.

«Конечно, у Татьяны Анатольевны получилось бы вести своё YouTube-шоу. У неё получится всё, что она захочет.

Буду смотреть шоу Тарасовой, если появится в ближайшее время. Почему нет?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Ранее Тарасова объяснила, почему не комментировала финал Гран-при России, несмотря на то что присутствовала на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна этим, но не расстраивается из-за санкций.