Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о желании создать собственное шоу на YouTube.

«У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник.

Сейчас я занята — занимаюсь музыкой к программам следующего года. Потом надо будет посидеть и подумать. Буду рада, если откликнется кто-то из молодых техников», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не комментировала финал Гран-при России, несмотря на то что присутствовала на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна этим, но не расстраивается из-за санкций.