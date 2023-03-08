Железняков: я бы подписался на YouTube-канал Тарасовой. Но если не понравится — отпишусь

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о желании заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой создать собственное шоу на YouTube.

«Любой человек может создать канал на YouTube. Но всё зависит от контента: если будет интересно и при этом познавательно, то почему нет? Единственное, раскрутить канал — это сложное дело. Но человек с таким именем, как Татьяна Анатольевна, быстро это сделает.

Но вот какой материал там будет — другой вопрос. Народ может сразу ломануться, а может и сразу отписаться, если увидит, что это ни о чём. Нужна какая-то изюминка или что-нибудь креативное, интересное и новое — в таком случае «выстрелит». Мне кажется, в любом возрасте человек может создать свой YouTube-канал и делать там что-то интересное.

Я бы подписался на канал Татьяны Анатольевны на YouTube. Но повторюсь, если там будет интересный и необычный материал. Сейчас много блогеров, но цепляют единицы. Если Татьяна Анатольевна создаст канал, который будет цеплять, то, конечно, я подпишусь и буду смотреть. Но если мне не понравится — отпишусь», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.