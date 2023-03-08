Журанков пояснил, почему ученица Тутберидзе обошла Титову в короткой финала Гран-при

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» объяснил, почему Дарья Садкова обошла Софью Титову в короткой программе финала юниорского Гран-при России.

«Если посмотреть программу Садковой, то видно, как работает “Хрустальный”, как работает группа Тутберидзе, Глейхенгауза, Дудакова. То, о чём все говорят: это превосходное умение делать и накатывать программу таким образом, что это будет действительно лучшая программа. И технически как всё обыграно, как всё поставлено.

Я вот смотрел прокат Садковой: ну, клёво же девочка катается, хорошая девчонка! Связки — интересные. Всё-таки объективно у Титовой больше беговых на связках, потому что у Садковой это всё-таки рисунок, разнообразные движения.

Да, Титова тоже делает. Но Титова как? Беговые-беговые, взяла ногу. Беговые-беговые, встала в какую-то позицию. То есть просто обозначен более сложный заход. Ну, нет там такого катания, как показывает Садкова. Поэтому в принципе с этими баллами трудно не согласиться», — сказал Андрей Журанков.