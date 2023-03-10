Бестемьянова: не думаю, что Синицина и Кацалапов вернутся. Им это уже ни к чему

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о программах российских спортивных пар, а также высказалась о ситуации в танцах на льду.

«У спортивных пар программы однозначно усложнились. Те, кто усложнил программы, собственно, и выиграли. Александра Бойкова с Дмитрием Козловским на командном турнире продемонстрировали четверную подкрутку и четверной выброс. Пусть с выброса Бойкова упала, она его докрутила. Понятно, что на тренировках этот элемент удаётся. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым вставили в короткую программу тройной лутц. В командном турнире они его сделали, в финале Гран-при Настя упала. Но и в этом случае ясно: если спортсмены включают элемент в программу, значит, на тренировке он получается.

Надеюсь, что Александра Степанова и Иван Букин вернутся. Ждём, когда они огласят своё решение. Но я уже слышала, как Иван в одном интервью сказал, что они возвращаются. В то же время не думаю, что вернутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Наверное, им это уже ни к чему. Они выиграли свои медали.

А о молодых дуэтах боюсь говорить. В них ведь меняются партнёры. Мне нравилась одна пара, а фигуристы в разные стороны разбежались», — приводит слова Бестемьяновой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).