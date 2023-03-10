Бестемьянова: Петросян — очень харизматичная девочка. Но у неё взросление ещё впереди

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлениях российских фигуристок в нынешнем сезоне.

«Давно наблюдаю за Аделией Петросян. Очень харизматичная девочка. Но и у неё, и у чемпионки России Софьи Акатьевой взросление ещё впереди. Как они преодолеют этот период, никто не знает.

Камила Валиева сейчас в этом периоде. Камила уже заметно подросла, но пока она ещё в пути. Лиза Туктамышева уникальная. Кто ещё так долго катался? На ум приходит имя Каролины Костнер. Но итальянка не исполняла элементы ультра-си. Лиза же прыгает тройной аксель, а на тренировках, знаю, и четверной тулуп», — приводит слова Бестемьяновой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).