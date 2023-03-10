Станислава Константинова — о турнире шоу-программ: кажется, мою заявку даже не открыли

Российская фигуристка Станислава Константинова, которая в январе официально объявила о завершении карьеры, высказалась о непопадании в состав участников турнира шоу-программ.
«Меня не было тут, потому что я болела и была в трауре и расстройстве, что меня не взяли на шоу-программы. Меня это подкосило как творца. Но я рада, что мне не нужно худеть на 100500 кг за две недели и утягивать себе все части тела скафандром, видимо. А то представляю, сколько обсуждений было бы. Ну, я в целом сразу понимала, что очень маленькая вероятность, что меня пригласят. Скорее, более важно поддержать действующих спортсменов, когда у них мало стартов и т. д.
Это сейчас я такая милая позитивная крошка. Весь токсик вышел просто. Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то. А мне кажется, мою заявку даже не открыли – ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках, насчёт своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», — написала Константинова в своём телеграм-канале.
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