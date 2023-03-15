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Бестемьянова — о допуске россиян на ОИ: с флагом или без — все знают, кто выступает

Бестемьянова — о допуске россиян на ОИ: с флагом или без — все знают, кто выступает
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова верит, что российских спортсменов допустят на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.

«Верю! Все может меняться очень быстро. Еще практически полтора года до них. Я очень верю, что все может повернуться в нашу сторону.

Если допустят в нейтральном статусе? Думаю, надо ехать. Я была в Пхенчхане-2018, нас называли «Нейтральной командой». Но ни одного человека в зале не было, который бы не понимал, что вышли русские. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Надо ехать и показывать, какие мы классные. Каждый спортсмен должен хорошо делать свою работу. Все остальное — политика. Сделай все, что ты умеешь, и тогда страна будет тобой гордиться», — приводит слова Бестемьяновой «КП Спорт».

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