Ковалёв: Плющенко дал мне много ценного — учил, как настраивать себя на старт

Фигурист Артём Ковалёв рассказал, в чём помог ему двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Вместе со своим постоянным тренером Александром Волковым Ковалёв некоторое время занимался в академии «Ангелы Плющенко».

«Он дал мне многое. Я говорил и буду говорить, что никогда не уйду от Александра Сергеевича, но мне всегда хотелось позаниматься с другими тренерами, понять, как они работают — поэтому мы перешли в «Ангелы Плющенко». Грубо говоря, в школе занимался одной математикой 15 лет, а потом, когда дают русский, ты такой: «Нифига себе». Здесь то же самое.

Евгений Плющенко дал мне много ценного — учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лёд, все боялись. Мне хотелось так же.

Мы с ним много работали. Он помог мне сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков.

Почему перестали сотрудничать? Просто так сложились обстоятельства. Сейчас мы очень хорошо общаемся. Я поздравлял его с днём рождения, он поздравлял меня с пятым местом на чемпионате России», — приводит слова Ковалёва Sport24.