Ковалёв: Плющенко дал мне много ценного — учил, как настраивать себя на старт

Фигурист Артём Ковалёв рассказал, в чём помог ему двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Вместе со своим постоянным тренером Александром Волковым Ковалёв некоторое время занимался в академии «Ангелы Плющенко».
«Он дал мне многое. Я говорил и буду говорить, что никогда не уйду от Александра Сергеевича, но мне всегда хотелось позаниматься с другими тренерами, понять, как они работают — поэтому мы перешли в «Ангелы Плющенко». Грубо говоря, в школе занимался одной математикой 15 лет, а потом, когда дают русский, ты такой: «Нифига себе». Здесь то же самое.
Евгений Плющенко дал мне много ценного — учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лёд, все боялись. Мне хотелось так же.
Мы с ним много работали. Он помог мне сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков.
Почему перестали сотрудничать? Просто так сложились обстоятельства. Сейчас мы очень хорошо общаемся. Я поздравлял его с днём рождения, он поздравлял меня с пятым местом на чемпионате России», — приводит слова Ковалёва Sport24.
- 16 марта 2023
-
22:13
-
21:56
-
21:22
-
20:01
-
19:51
-
19:22
-
18:58
-
18:28
-
18:04
-
16:20
-
16:15
-
15:52
-
15:27
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:47
-
13:22
-
10:44
- 15 марта 2023
-
23:28
-
23:14
-
21:18
-
20:50
-
19:24
-
18:45
-
18:45
-
18:20
-
17:48
-
17:29
-
17:19
-
13:59
-
01:00
- 14 марта 2023
-
16:56
-
15:26
-
14:52