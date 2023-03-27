Вице-чемпионка мира Леонова ответила, справедливо ли третье место Малинина на ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова оценила результат представителя США Ильи Малинина на чемпионате мира – 2023.

В произвольной программе Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель, который никто, кроме него, не исполняет, но в итоге стал только третьим.

«Справедлив ли результат Малинина? Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке. Плюс ко всему он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но я думаю, что в следующем сезоне его будут рассматривать и судьи по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а, наоборот, стоит за него порадоваться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Алёной Леоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 марта, в 8:00 мск.