Вице-чемпионка мира Леонова ответила, справедливо ли третье место Малинина на ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова оценила результат представителя США Ильи Малинина на чемпионате мира – 2023.
В произвольной программе Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель, который никто, кроме него, не исполняет, но в итоге стал только третьим.
«Справедлив ли результат Малинина? Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке. Плюс ко всему он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но я думаю, что в следующем сезоне его будут рассматривать и судьи по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а, наоборот, стоит за него порадоваться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полностью интервью с Алёной Леоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 марта, в 8:00 мск.
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