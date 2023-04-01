Фигурист Иван Рамзенков выиграл короткую программу на первенстве России старшего возраста

Фигурист Иван Рамзенков, тренирующийся под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на первенстве России старшего возраста, которое проходит в Саранске. Представитель Санкт-Петербурга чисто исполнил свою программу с тройным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. Николай Колесников не справился с тройным риттбергером и занимает второе место перед произвольной программой. На третьей позиции — Эдуард Карартынян.
Фигурное катание. Первенство России. Старший возраст
Юноши. Короткая программа
1. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 84,16.
2. Николай Колесников (Москва) – 77,51.
3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 76,33.
4. Вадим Воронов (Москва) – 74,94.
5. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 74,87.
6. Иван Конихин (Удмуртская Республика) – 74,09.
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