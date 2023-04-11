Валиева, Туктамышева, Семененко и Кондратюк выступят в ледовом шоу в Монголии
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Официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия) анонсировал шоу с участием российских чемпионов по фигурному катанию. Проведение мероприятия запланировано на два дня — 6 и 7 мая.
В числе участников шоу заявлены олимпийские чемпионы в команде Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призёры Игр-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев, чемпионы России — 2023 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Евгений Семененко, победители финала Гран-при России Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
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