Тутберидзе привезла в Питер лучшее шоу весны? Главные моменты новых «Чемпионов на льду»

Что такое шоу команды Тутберидзе? У его участников было множество вариантов – праздник спорта, собрание лучшего, яркие эмоции.

«По энергетике шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе отличаются: там что-то более нежное, лиричное, в другом стиле, а здесь – заводное, я бы сказала, молодёжное. Если хотите впечатления получить – вам сюда!» – так описала шоу «Чемпионы на льду» Елизавета Туктамышева.

Это действительно самый крутой состав весны-2023, которому не нужны спецэффекты или привлечение дополнительных сил для того, чтобы собирать целые залы. В Петербурге оба дня был аншлаг – на второе шоу в продаже оставалось совсем мало билетов.

Идея с повтором соревновательных программ имеет право на жизнь, поскольку тур большой и во многих городах люди хотели бы увидеть полюбившиеся программы вживую. К примеру, Анна Щербакова этой весной вспоминает свою олимпийскую короткую программу, которую не катала больше года – с Кубка Первого канала 2022-го в Саранске.

В Петербург команда Тутберидзе привезла сильнейший каст, и те же самые звёзды будут на главных шоу в Москве. Помимо основного состава, к шоу также присоединились две сильнейшие пары России – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский с ярким показательным про Женщину-кошку и Бэтмена, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов с полюбившейся произвольной под Элвиса Пресли. С олимпийским ритм-танцем в оба дня выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Главная радость выходных – Камила Валиева и её тройной аксель в короткой программе. На соревнованиях у фигуристки не получалось совладать с этим прыжком, месяц назад в Питере на этом же самом месте случилось падение. А сейчас – неплохой выезд, после которого Камила победно вскинула руку, на секунду выйдя из образа.

Сюрприз выходных – Евгений Семененко и его ожившие куклы. Как признался Женя в микст-зоне, повторять номер с куклой досконально было бы очень тяжело – в темноте нужно добиться слаженного действия пяти человек, чтобы надеть конструкцию для номера. Вместо игрушки на льду появились сразу две фигуристки группы Этери Тутберидзе – Аделия Петросян и Софья Акатьева, которые за полдня выучили новую хореографию и дополнили постановку под песню группы WayV.

С лирикой Женя, кстати, тоже справился на ура. Его «Облака-бродяги» из зала производят гораздо более яркое впечатление, чем на видео. Кажется, из этого фигуриста можно лепить вообще что угодно: отжиг, русская лирика, что-то классическое и возвышенное – всё ему по плечу.

Евгений Семененко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Во втором отделении Аделия Петросян представила новый показательный «Цыганочка», и он никакого отношения не имеет к давнишней программе Евгении Медведевой. Музыку и образ Аделия выбрала сама, поскольку посчитала, что может с этой задачей справиться и перевоплотиться в харизматичную цыганку. И у фигуристки это, безусловно, получилось.

Самое яркое перевоплощение выходных – Пётр Гуменник. В субботу состоялась премьера его нового показательного номера под песню Rammstein – «Mein Herz brennt». В чём-то это продолжение темы с номера «Болеро» – и в той постановке, и в новой программе Петя изображает человека с горящим сердцем. Но именно здесь Гуменник раскрылся с новой стороны – он наконец выбрал ту музыку, которую с удовольствием слушает сам изо дня в день, и безупречно передал её настроение.

Пётр Гуменник Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Удивил Петя не только своим номером, но и отличной формой. В программе он собрал четверной сальхов и тройной аксель, а на прыжковом баттле во второй день идеально исполнил все старшие квады – лутц, флип и риттбергер.

Евгения Медведева привезла в Петербург номер с турнира шоу-программ «Высоко». Без видеоряда и живого вокала эта программа всё равно пробуждает в зрителях чувства. Весь зал осветили фонарики болельщиков Жени, а кто-то в зале пел – и даже экран со словами, как в «Мегаспорте», был не нужен.

Как поживает совместный номер олимпийских чемпионок под Бейонсе? Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева действуют всё более слаженно. От выступления к выступлению девушки всё лучше нарабатывают совместные движения и более раскрепощённо танцуют. Даже имидж меняют – в один из дней Аня выступала в заключительном номере с убранными волосами, а в другой – с длинным высоким хвостом. И второй вариант смотрится гораздо ярче и органичнее.

То ли ещё будет в Москве! Два шоу «Чемпионы на льду» состоятся уже совсем скоро – 13 и 14 апреля.