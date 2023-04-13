«Горы, бараны и кашемир». Синицина и Кацалапов — о предстоящем шоу в Монголии

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об участии в ледовом шоу, которое пройдёт 6 и 7 мая в Улан-Баторе (Монголия).

«Это всё очень интригующее, мы знаем, что там планируется, это суперкрутая арена. Честно говоря, мы знаем только то, что у нас будет два дня выступлений, по два номера катаем, какие-то культурные походы. Нам это очень интересно, никто из нас никогда там не был, будет здорово.

Какие номера будут? Мы не знаем пока что. Возможно, один из них будет с турнира шоу-программ, второй – подумаем, может быть, что-то новенькое будем ставить», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Что знаем о Монголии? Там горы, бараны ходят (смеётся). У меня такое впечатление», — сказала Синицина.

«Кашемир, я знаю», — добавил Кацалапов.