Олимпийский чемпион Никита Кацалапов рассказал о проблемах со спиной
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, ответил на вопрос, беспокоят ли его сейчас проблемы со спиной.
Ранее тренер Александр Жулин высказал опасения, что Синицина и Кацалапов завершат карьеру из-за проблем со спиной, которые постоянно мучают партнёра.
«Проблемы со спиной? У меня они в принципе всегда, сейчас всё отлично, катаюсь, поддержки делаю, выступаю везде. В этом году? В этом году с шоу один раз снимались. Я не переставая ей занимаюсь, она иногда своей жизнью у меня живёт. Стараемся это всё предсказывать, никогда не пускаем на самотёк. Сейчас всё замечательно», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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