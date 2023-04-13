Виктория Синицина: нельзя себя совсем ограничивать, ни в чём

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала, как проводит свободное время вместе с мужем.

«Проводим ли время вместе с Никитой, помимо выхода на лёд? Это мой муж, поэтому проводим (смеётся). Какое качество помогло стать успешной и классной парой? Думаю, в первую очередь это трудолюбие, терпение и любовь к фигурному катанию. Можем ли побаловать себя после успешного выступления чем-то вкусным? Могу, люблю и считаю, что это правильно. Нельзя себя совсем ограничивать, ни в чём, надо давать возможность немножко отдохнуть, в том числе в питании», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.