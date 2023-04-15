Туктамышева, Косторная, Кондратюк и другие фигуристы попали под украинские санкции
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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных санкций, в числе прочих в отношении 82 деятелей российского спорта.
В их число вошли 13 представителей фигурного катания: Алёна Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Им запрещено вести предпринимательскую деятельность в Украине, приобретать недвижимость и въезжать в страну.
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