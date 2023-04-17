«Проявил себя не словами, а делами». Авербух — о назначении Сихарулидзе и. о. главы ФФККР

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о назначении Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента.

«Всесторонне поддерживаю решение назначить Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР. Могу сказать, что Антон ярко себя проявил не словами, а делами. Я слышал только добрые отзывы о его работе, хотя он работает относительно недолго. Но даже за это время сделал уже много всего положительного. Благодаря большой работе Антона Сихарулидзе появился ледовый центр Тамары Москвиной — это говорит о его человеческих качествах. Это своего рода такая благодарность. В этом центре уже выросли Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский — именно там они тренировалась и выходили на высокий уровень.

Мне нравятся люди, которые не говорят, а делают, — Антон как раз относится к этому типу людей. Желаю ему удачи! Это очень сложная работа. Мир фигурного катания очень разношёрстный, где в том числе огромное количество различных, зачастую противоречащих себе интересов у тренеров. Есть выработка держать планку и продвигать фигурное катание — это большая работа. Антону она под силу», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.