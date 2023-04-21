Тренер «Звёздного льда» рассказал, над какими ультра-си работает с 14-летней ученицей

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёздный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, над какими ультра-си работает с 14-летней ученицей Надеждой Понтелеенко, которая в завершившемся сезоне вставляла в программу четверной тулуп.

«Мы учили и тройной аксель, она его выезжала. Но, к сожалению, неудачно упала с него и побаивается немножко его делать. А тулуп — более надёжный элемент у неё, мы с него начали. Аксель она сделала раньше, чем тулуп, но сейчас четверной более надёжно чувствует. Параллельно учим четверной флип, может быть, скоро он проклюнется. Сейчас будем менять программы, ничего не стоит на месте», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.