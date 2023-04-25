Губерниев: мы все дети и подающие надежды юные телеведущие по сравнению с Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему столь неравнодушен к успехам и неудачам олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, когда та берётся вести телепрограммы.

«Потому что она прекрасна во всех отношениях. Но чаще всего вы, журналисты, у меня спрашиваете про Загитову. В последнее время мой разум немного вскипел единственный раз, когда я неожиданно узнал, что у нас в Москве есть верх и низ вместо Юго-Запада, Северо-Востока (улыбается). Но вскипел совсем не возмущённо, а наоборот.

Загитова – прекрасная, замечательная, пусть работает и набирает эфирного мастерства. Раз вы спросили, то скажу, что у неё есть одна проблема, которую она до сих пор решить не может. Телевизионный ведущий должен говорить прямо в рупор, на телезрителей, по методике Макарова. Чтобы люди, где бы они ни были, ведущего видели и слышали. Я как Кобзон в песне – отдаю всё сполна. Я настраиваю свой речевой аппарат, чтобы говорить прямо.

Загитова говорит вниз, она не может пока ещё, к сожалению, свой великолепный голос до конца дать людям, как Данко, вырвать из груди сердце и озарить нам путь. Поэтому я говорил, что три занятия со мной – и как канарейка начнёт щебетать в рупор. Там есть свои учителя, хотя у меня есть ощущение, что она что-то делает неправильно в занятиях под названием «Техника речи и мастерство эфирного выступления».

Но хочу отметить, что она весьма востребована, красотка и первая ведущая страны по опросу читателей «Комсомольской правды». Поэтому мы все дети и подающие надежды юные телеведущие по сравнению с Загитовой, как мы все певцы, подающие надежды, по сравнению с Бузовой.

Связан ли мой скепсис по отношению к Алине с тем, что она ушла из спорта в расцвете сил? Нет, это вообще никак не связано. Я к Загитовой отношусь с большой симпатией, она великолепна, безумно её люблю. Просто Алина в телевизионной карьере достойна большего и может по-настоящему овладеть мастерством ведущего», — приводит слова Губерниева Metaratings.