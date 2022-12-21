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Бинго для чемпионата России по фигурному катанию — 2023: оговорка Загитовой, новое слово Валиевой, слёзы Тутберидзе

Оговорка Загитовой, слёзы Тутберидзе и новое слово Валиевой. Фигурное бинго для ЧР
Яна Левхина
Бинго для чемпионата России по фигурному катанию
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Сделай просмотр турнира в Красноярске ещё интереснее вместе с нашей игрой!

Дождались! Главный турнир сезона в фигурном катании стартует уже завтра. На протяжении четырёх дней лучшие фигуристы страны будут радовать нас вдохновенными прокатами и захватывающей борьбой на чемпионате России. Что может быть лучше накануне Нового года?

Ну а чтобы сделать просмотр турнира в Красноярске ещё интереснее, «Чемпионат» собрал для вас фигурное бинго. Правила игры просты: вычёркивай ситуации, произошедшие на чемпионате России, закрывай ряд по вертикали, горизонтали или диагонали, и победа твоя!

Фигурное бинго

Фигурное бинго

Фигурное бинго

Фигурное бинго

Сохраняй наши картинки, зови друзей и превращай просмотр чемпионата России в захватывающую игру!

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