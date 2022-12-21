Оговорка Загитовой, слёзы Тутберидзе и новое слово Валиевой. Фигурное бинго для ЧР
Поделиться
Сделай просмотр турнира в Красноярске ещё интереснее вместе с нашей игрой!
Дождались! Главный турнир сезона в фигурном катании стартует уже завтра. На протяжении четырёх дней лучшие фигуристы страны будут радовать нас вдохновенными прокатами и захватывающей борьбой на чемпионате России. Что может быть лучше накануне Нового года?
Ну а чтобы сделать просмотр турнира в Красноярске ещё интереснее, «Чемпионат» собрал для вас фигурное бинго. Правила игры просты: вычёркивай ситуации, произошедшие на чемпионате России, закрывай ряд по вертикали, горизонтали или диагонали, и победа твоя!
Фигурное бинго
Фигурное бинго
Сохраняй наши картинки, зови друзей и превращай просмотр чемпионата России в захватывающую игру!
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
16:50
-
16:42
-
16:23
-
16:16
-
16:13
-
16:06
-
15:52
-
15:30
-
14:55
-
13:00
-
11:51
-
11:33
-
11:29
-
11:28
-
11:21
-
09:15
-
00:36
-
00:15
- 20 декабря 2022
-
23:48
-
22:55
-
22:09
-
21:45
-
21:32
-
21:12
-
20:34
-
20:23
-
19:58
-
19:39
-
19:19
-
15:35
-
13:33
-
12:45
-
10:45
-
10:20
-
10:01
Партнерский контент