Загитова стала амбассадором «Татнефти»

Российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка Алина Загитова стала бренд-амбассадором нефтяной компании «Татнефть».

Спортсменка посетила тренировку воспитанниц отделения фигурного катания в Альметьевске. Там Загитова продемонстрировала юным фигуристкам технику выполнения некоторых элементов, а также дала советы и напутствия.

«Очень рада быть в команде «Татнефти». Татарстан для меня особое место, здесь я росла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, позволил мне стать олимпийской чемпионкой. «Татнефть» очень много уделяет внимания развитию детского спорта, и я рада, что смогу вместе с компанией участвовать в этом», — приводит слова Загитовой телеграм-канал «Мы Татнефть».

Фото: Телеграм-канал «Мы Татнефть»

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей и корреспондентом на телевидении, участвует в ледовых шоу.

Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.