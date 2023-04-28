Синицина и Кацалапов показали кадры стильной фотосессии в старинных интерьерах

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду супруги Виктория Синицина и Никита Кацалапов опубликовали на своих страницах в соцсетях кадры новой фотосессии, сделанной в старинных интерьерах.

Никита одет в строгий чёрный костюм с рубашкой того же цвета, Виктория в драпированном белом мини-платье с глубоким декольте.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

После Олимпийских игр в Пекине Синицина и Кацалапов поженились и пропустили сезон-2022/2023. Фигуристы участвовали в различных ледовых шоу. О завершении карьеры Виктория и Никита пока не объявляли. Как можно понять из их интервью, продолжение выступлений будет напрямую связано с возможным допуском россиян на международные соревнования.