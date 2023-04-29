Виктория Синицина опубликовала кадры с чувственной фотосессии в честь 28-летия

Олимпийская чемпионка в командном первенстве, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с супругом Никитой Кацалаповым, опубликовала пост в социальных сетях в честь своего дня рождения. Сегодня, 29 апреля, Синициной исполнилось 28 лет.

«Сегодня я родилась… Хочу сказать огромное спасибо всей моей большой семье: маме и папе, сестрёнкам, Никите и тёте Олечке! Спасибо моим близким и любимым людям, и всем вам! Очень рада находиться в кругу офигенных людей», — подписала фото фигуристка.

Пост доступен в телеграм-канале Виктории Синициной.

Синицина и Кацалапов образовали дуэт в начале сезона-2014/2015. Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.