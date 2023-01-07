2022-й — год любви в фигурном катании. Какая пара самая красивая? Рейтинг

2022 год вполне можно назвать годом любви в фигурном катании. Столько признаний в чувствах и предложений руки и сердца мы не видели, наверное, никогда. Кажется, времена, когда фигуристы держали свои отношения в строжайшем секрете, остались позади, и это не может не радовать. Ведь наблюдать за историей любви, которая разворачивается прямо у тебя на глазах — это прекрасно!

Уверены, выбрать самую красивую пару года в фигурном катании будет непросто, ведь все они по-своему замечательные. Но наверняка есть история любви, которая зацепила вас больше всего. Например, журнал ОК! уже отдал звание «Пары года» Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Но вдруг у вас другое мнение?

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Рейтинг: самая красивая пара 2022 года в фигурном катании Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат» 1 место Александра Трусова и Марк Кондратюк Пожалуй, самым неожиданным стал союз именно этих фигуристов. Саша и Марк часто появлялись в компании друг друга, но никто и не подозревал, что между ними есть чувства. Всё изменил отдых в Дубае: звёзд Олимпиады-2022 сфотографировали держащимися за руки, и они решили, что нет смысла скрывать свои отношения.



Теперь Трусова и Кондратюк вместе всегда: на разного рода мероприятиях, на соревнованиях, в шоу и даже на тренировках. Осенью Саша ушла из группы Тутберидзе к Светлане Соколовской, и многие уверены, что ради Марка. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 2 место Виктория Синицина и Никита Кацалапов Многие давно догадывались, что фигуристы вместе, но всё подтвердилось только в прошлом году. После суперсложного, но в то же время мегауспешного сезона Никита сделал предложение Вике на берегу океана, и, конечно, девушка не смогла отказать. В октябре вице-чемпионы Олимпиады сыграли роскошную свадьбу, а в конце ноября были признаны «Парой года» по версии журнала ОК!



«Мы уже 18 лет знакомы, восемь лет катаемся в паре, семь лет вместе, и сейчас уже муж и жена», — подвели итог фигуристы. Фото: Из личного архива Евгении Тарасовой и Фёдора Климова 3 место Евгения Тарасова и Фёдор Климов Ещё одна пара-сюрприз в нашем рейтинге! Столько лет болельщики сводили Женю с партнёром по льду Владимиром Морозовым, но оказалось, её сердце отдано другому фигуристу. О своих отношениях с Фёдором Климовым Тарасова объявила прямо в день свадьбы, поделившись романтичными фото.



Оказывается, Фёдор сделал предложение Евгении ещё до олимпийского сезона! Но поженились фигуристы через год, после всех спортивных испытаний девушки. По словам Тарасовой, празднование растянулось на три дня. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 4 место Диана Дэвис и Глеб Смолкин Эти фигуристы никогда не афишировали свои отношения. Тем не менее благодаря милым совместным фото в соцсетях все догадывались, что Диану и Глеба связывает не только лёд.



Этим летом ребята поженились в Лас-Вегасе. Свою свадьбу они не собирались делать достоянием общественности, но публика всё равно обо всём узнала. Да ребята не особо-то и скрывались — не зря же опубликовали фото, на котором заметны кольца на безымянных пальцах. Фото: Из личного архива Елены Радионовой 5 место Елена Радионова и Константин Кучаев Фигуристка и футболист вместе уже больше четырёх лет, и вот в конце 2022 года решили пожениться. О помолвке Елена сообщила прямо в канун Нового года, выложив селфи с женихом. «Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала — да», — написала девушка у себя в соцсетях.



Из них с Костей получится очень красивая семья! Фото: Из личного архива Ким Ю На и Вурима Ко 6 место Ким Ю На и Вурим Ко Корейская королева льда нашла себе мужа под стать – её избранником стал солист южнокорейской группы Forestella Вурим Ко. Фигуристка и певец познакомились на ледовом шоу и встречались три года, а 22 октября поженились в одном из отелей Сеула.



Фото со свадьбы получились очень эстетичными! Фото: РИА Новости 7 место Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Панфилова и Рылов начали афишировать свои отношения примерно в то же время, что и Трусова с Кондратюком, из-за чего многие решили, что именно Саша с Марком вдохновили Полину и Диму на публичное признание. Но это оказалось не так, о чём спешно заявила фигуристка. «Мы вместе уже не первый и не второй год (эстафету никто не передавал)», — написала Панфилова в соцсетях.



Фигуристы рука об руку прошли и триумфальные моменты, взяв всё золото в юниорах, и череду тяжёлых испытаний: ребята долго боролись с травмами, а затем приняли решение завершить карьеру. Но главное, что они вместе и поддерживают друг друга. Фото: РИА Новости 8 место Елена Ильиных и Сергей Полунин У этой пары уже двое замечательных детей, но пожениться они решили только в 2022 году. «Ты выйдешь за меня? Моё сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя», — обратился знаменитый артист балета к своей возлюбленной и получил однозначный ответ: «Да».



Пара вовсю готовится к свадьбе, и, по словам Елены, это гораздо проще, чем рожать детей и выигрывать Олимпиаду. Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой и Кирилла Благова 9 место Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов А вот у Лизы Худайбердиевой свадебные хлопоты уже позади. Фигуристка получила предложение руки и сердца от продюсера Первого канала Кирилла Благова в январе 2022 года и через месяц официально стала женой.



«Он самый лучший. Самый заботливый, поддерживающий, добрый, честный и самый красивый человек из всех существующих. С ним я вдохновляюсь, люблю эту жизнь, у нас есть семья. Настоящая. Я и не представляла, что могу ТАК любить», — делилась фигуристка своим счастьем. Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат» 10 место Мэдисон Чок и Эван Бэйтс Чок и Бэйтс вместе уже более шести лет, но остепенились только в прошлом году. Эван сделал предложение Мэдисон 11 июня во время отдыха в Таиланде. Кстати, дата выбрана не случайно – фигуристы катаются вместе 11 лет.



«Думаю, у меня всегда было особое место в сердце для Мэдисон. Когда мы повзрослели, мы как бы вросли друг в друга и действительно влюбились, катаясь вместе. Всё это толкнуло нас ближе друг к другу и заставило нас понять, что мы любим друг друга и хотим быть вместе», – рассказывал Эван ещё в начале отношений с Мэдисон. Фото: Из личного архива Мэдисон Хаббелл и Адриана Диаса 11 место Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас Свадебный бум поддержали и зарубежные фигуристы! Диас сделал предложение Хаббелл ещё в 2018 году, но спортсмены не спешили играть свадьбу. И вот после олимпийского сезона – 2022 Адриан и Мэдисон наконец начали подготовку к торжеству. Хаббелл уже примерила свадебное платье.

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