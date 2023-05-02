Два номера на шоу Авербуха в Москве поставлены на песни в исполнении Арзамасовой

4 мая во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве пройдёт ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». Впервые известный хореограф и продюсер представит в столице целую программу, посвящённую Дню Победы. Все номера в шоу будут исполнены впервые.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит в шоу как с сольным номером, так и в паре с Александром Энбертом, для чего специально выучила новые парные элементы, в том числе тодес. Чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов выйдут на лёд вместе со своей дочерью Полиной и покажут трогательный номер на песню «Звёздная ночь». Недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол готовят проникновенный вальс на знаменитый «Синий платочек». Впервые после пропущенного из-за рождения ребёнка сезона на лёд выйдут двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Также среди участников олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, фигуристы Дарья Усачёва, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Алина Горбачёва, Александр Самарин, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Фёдор Федорченко и другие.
Ледовое шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном» пройдёт под живую музыку в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Голосами проекта станут Евгения Рябцева и Руслан Ивакин, две песни исполнит супруга Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова. Под «Надежды маленький оркестр» в её исполнении будет кататься юный талантливый фигурист из Донецка Михаил Тихонов, а «До свиданья, мальчики» станет саундтреком для номера Матвея Ветлугина.
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