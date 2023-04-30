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Шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» 4 мая в Москве: военная тематика, Медведева-парница, Степанова после родов

Медведева станет парницей, Степанова выйдет впервые после родов. Каким будет шоу Авербуха
Яна Левхина
Шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном»
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Фигуристы приоткрыли завесу тайн на открытой репетиции в «Мегаспорте».

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе уже показали свои шоу в Москве, теперь же настала очередь Ильи Авербуха. Подготовка к «Любимым песням о главном» идёт полным ходом, вот фигуристы провели уже и открытую репетицию. Это приятная особенность шоу Авербуха, которой нет ни у Плющенко, ни у Тутберидзе. Илья пригласил журналистов в «Мегаспорт», чтобы рассказать о концепции своего шоу и показать небольшие спойлеры номеров. Все программы участников будут новыми, а посвящены они будут Великой Отечественной войне.

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«Инициатива снизу, а не сверху, хочу это подчеркнуть. Идея шоу родилась ещё несколько лет назад, первое шоу на эту тему состоялось в Санкт-Петербурге, и там как раз инициатива была сверху. В сотрудничестве с театром Елены Бережной мы создали такую программу, которая очень востребована зрителями в Санкт-Петербурге. Это социальный проект, на который зрители приходят, чтобы соприкоснуться с великими фигуристами.

Здесь я предложил эту инициативу, и она была поддержана Москомспортом, и я очень надеюсь, что это первая ласточка, и те отзывы, которые будут после шоу, дадут нам возможность заложить такую традицию шоу накануне 9 мая. 9 мая — это основополагающий праздник в нашей стране, эту дату мы должны хранить и передавать нашим детям, потому что время уходит, всё немножко стирается, а говорить мы об этом должны. Далеко не первый раз делаю номера на военную тему, в «Ледниковом периоде» это тоже часто случающаяся история. Эта форма понятна, доступна. Хочу ещё раз подчеркнуть, что всё будет с живым вокалом. Это будет концерт в концерте, очень много народных инструментов, с которыми песни начинают звучать по-другому.

Программа будет в одно отделение, связана будет единой сюжетной линией. После каждого номера спортсмены не будут делать поклоны, никто не будет их вызывать — этакий театральный приём. Мы окажемся в ощущении немного довоенной, военной и, конечно, послевоенной эпохи времён Великой Отечественной войны», — рассказал Илья журналистам.

В шоу Авербуха выступит фигурист из Донецка

В субботу на площадке, помимо Авербуха, были Евгения Медведева, Александр Энберт, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также фигурист из Донецка Михаил Тихонов. Илья рассказал милую историю о том, как юный спортсмен оказался в его шоу.

«Впервые я увидел Михаила Тихонова на проекте «Ледниковый период. Дети». Хороший мальчик, но он был немного зажатый и не прошёл по кастингу. Я был одним из тех, кто сказал, что в следующий раз. После того как закончилась съёмка передачи, его мама подошла ко мне, поблагодарив за то, что он принял участие в кастинге. Она рассказала, что вот, у нас такая судьба, если вы порекомендуете нас кому-то из тренеров, мы бы хотели продолжить заниматься. Я порекомендовал, Миша начал выступать.

Потом в какой-то момент я потерял связь с ними, но совсем недавно узнал, что он стал тренироваться у Светланы Соколовской. Я позвонил Светлане, сказал, что у меня есть должок перед Мишей. Их судьба этому шоу очень созвучна. Понятно, что ему ещё расти, но почувствовать зал — это хороший шанс. Я позвонил, мы договорились. Я приехал к нему, мы сделали этот номер, и теперь он выступит с ним», — рассказал Илья журналистам.

А вот отрывок из репетиции Тихонова:

Медведева станет парницей

Необычную новинку к шоу готовит Евгения Медведева, которая впервые покажет полностью парный номер. Поможет ей в этом Александр Энберт — партнёр Жени по спектаклю «Анна Каренина».

«У нас с Сашей уникальный номер лично для нас, потому что мы впервые катаемся вместе не в рамках спектакля, а именно в рамках шоу. У нас поставлен новый номер специально под этот тур. Мне интересно выйти и откатать целиком парный номер, можно сказать, спортивный. Это будет довольно-таки трудно, лично для меня это будет вызов, так что следите за тем, как у нас это продвигается. Я думаю, через пару выступлений мы окончательно скатаемся, и всё будет красиво. А пока мы подержим интригу», — сказала Женя.

: Евгения Медведева и Александр Энберт

: Евгения Медведева и Александр Энберт

Фото: РИА Новости

Однако Александр был не совсем готов к тому, чтобы хранить секреты от журналистов. Энберт интриговал, интриговал, но в итоге быстро выдал главную тему номера.

«У нас есть определённое взаимопонимание, есть определённое совпадение. Илья сказал, что мы собрали номер вместе с Евгенией — это, конечно же, преувеличение. Но мы уже многое чувствуем, многое знаем, многое понимаем и в том плане, что друг другу удобно, что неудобно. Номер у нас о том, что знают все, что было до нас и что будет после нас, о том, что спасает этот мир. Номер о любви, господа! Ладно, я не выдержал», — сказал смеясь Энберт.

Выступать Женя и Саша будут под «Лебединую верность». Программа к репетиции у них была готова ещё не полностью, и это неудивительно, ведь фигуристка только-только вернулась с Мальдив. Однако форма у неё уже очень хорошая: поддержки и тодес фигуристы показали очень уверенно. Об артистизме даже говорить не стоит, у профессионалов такого уровня уже всё отточено.

«Насколько сложно представлять номер на военную тему? Наше дело — выходить кататься. Мы всю жизнь это делаем. Играет музыка — мы выходим и делаем своё дело. Сложно, несложно — выходишь, делаешь, и всё», — поделилась Медведева после репетиции.

Кагановская и Ангелопол привыкают к шоу

Вот для кого открытые репетиции и пресс-подходы всё ещё в новинку, так это для Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Ребята явно чувствовали себя не в своей тарелке и немного стеснялись, поэтому об идее их номера рассказал сам Илья Авербух.

«Я очень рад нашему сотрудничеству. Ребята будут выступать под композицию «Синий платочек». Эта история о том, как каждый доверяет друг другу и что она будет его всегда ждать. Такая предвоенная, ещё ничего не началось, они — яркие, свободные, парящие. Чтобы мы понимали, какими были юные ребята, когда уходили защищать нашу страну. Про это их история», — рассказал Илья.

Однако на льду всё стеснение у ребят прошло, и они очень ярко и раскованно откатали.

Степанова и Букин вернутся после родов Саши

Пожалуй, самым долгожданным эпизодом шоу Авербуха станет номер Александры Степановой и Ивана Букина. Ребята впервые выступят перед публикой после приостановки карьеры и родов Саши. Девушка вернулась к тренировкам совсем недавно, но Иван уверяет: она уже неплохо чувствует себя на льду.

Степанова: Тяжело ли было возвращаться к тренировкам? Да нормально.

Букин: Да вообще не сложно ей было. Я больше думал, что ей будет тяжело, а она вышла и начала кататься лучше меня.

Номер у ребят, как и у многих в этом шоу, будет о любви.

«Даже во время войны люди мечтали. Мечтали о том, что будет мир, и о том, что мы полетим в космос, поэтому звучит песня «Нежность». Конечно, мы говорим о том стремлении к тому, что люди будут в космосе, поэтому это главная песня наших космонавтов. А ребята будут изображать людей, которые находятся сейчас не вместе, но мечтают ещё о чем-то большем. Конечно, каждый номер здесь о любви. Оригинальными быть не стоит», — сказал Илья Авербух.

Петрова и Тихонов покажут семейную историю с дочерью

Трогательную семейную историю покажут на льду Мария Петрова и Алексей Тихонов, которые выйдут на лёд со своей дочкой Полиной.

Петрова: Мы пытаемся в этом номере показать, насколько это всё трепетно и душевно — мать с дочерью ждут отца с войны. Мы в этом номере попытались всё это объяснить, показать и соединить.

Тихонов: Удивительно, что, несмотря на слова «Тёмная ночь», это удивительно светлая песня, невероятной души, силы духа, силы любви. Надеюсь, что нашей семье удастся это всё передать.

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